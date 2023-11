D66 en Van Huffelen populairst op BES-eilanden

D66 heeft woensdag de meeste stemmen gekregen op de BES-eilanden. Op Bonaire was Van Huffelen zelfs de populairste kandidaat. Ruim 66 procent van de D66 stemmen ging naar de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. Sinds haar benoeming in 2021 bezoekt ze de eilanden regelmatig. Op Saba zijn ongeveer 240 stemmen uitgebracht. Bijna 53 procent van de kiezers stemde op D66. Op Sint Eustatius stemden 170 kiezers op de partij van Rob Jetten. Dat is de helft van de Statianen die naar de stembus zijn gegaan. De BBB werd de op een na grootste met 77 stemmen. Op Bonaire hebben 3458 mensen gestemd. Daarvan stemden 746 kiezers op D66. GroenLinks-PvdA (500 stemmen) werd de tweede grootste partij gevolgd door de ChristenUnie (453 stemmen). De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen is opnieuw laag. Veel bewoners voelen afstand met Den Haag. Sinds de ontmanteling van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 maken deze eilanden als openbare lichamen onderdeel uit van Nederland.