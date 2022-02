D66 stelt kamervragen over elektrisch vliegen Caribisch gebied

Kamerleden Boucke en Wuite van D66 hebben in de Tweede Kamer vragen gesteld over het onderzoek naar elektrisch vliegen tussen de Caribische eilanden. De D66-ers willen weten wanneer er resultaten verwacht kunnen worden van het onderzoek dat de regering uitvoert. De kamerleden hebben ook gevraagd of duurzaamheid en elektrisch vliegen onderdeel zijn van de Luchtvaartnota. Verder vragen zij zich af of de Caribische eilanden aanspraak kunnen maken op subsidies voor duurzaamheids-initiatieven.