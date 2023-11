Wie het strand van Daaibooi wil bezoeken, moet gebruikmaken van de benenwagen. De weg naar het strand is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vandaag en morgen wordt er aan de weg gewerkt. De toegang tot Daaibooi is vanaf Coral Estate gesloten. Vanaf 11 november is het strand weer als vanouds toegankelijk. Dat meldt Openbare Werken.