Daily Meal Program kanshebber Appeltje van Oranje

Stichting Daily Meal dingt mee naar een Appeltje van Oranje. De Appeltjes van Oranje belonen succesvolle initiatieven die buurtbewoners écht met elkaar verbinden. Dat doet Daily Meal door de meest kwetsbaren van tenminste drie gezonde warme maaltijden per week te voorzien. In totaal nemen 50 kanshebbers deel aan de online Stemtiendaagse in juni, waaronder het Daily Meal Program. Het initiatief met het hoogste aantal stemmen sleept de eerste van de tien nominatieplaatsen in de wacht. Het Appeltje van Oranje bestaat uit een prijs van 25.000 euro en een bronzen beeldje gemaakt door prinses Beatrix. Bruggenbouwers in de buurt is het thema voor 2023.