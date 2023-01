Damen Shiprepair heeft opnieuw verlies geleden. In 2022 stond de scheepswerf 5,5 miljoen dollar in het rood. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Het moederbedrijf in Nederland heeft aangegeven dat de werf op Curaçao dit jaar op eigen benen moet staan. Dat betekent dat Damen ten minste break-even zal moeten draaien. Op dit moment zijn gedwongen ontslagen niet aan de orde.