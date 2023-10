Damen schikt 3 jaar na fataal duikongeval

Afgelopen week, meer dan drie jaar na het fatale duikongeval, is Damen tot een schikking gekomen met de families van de overleden duikers. Het schikkingsvoorstel kwam via het OM tot stand. De nabestaanden krijgen 300.000 gulden. Ook stelt Damen 50.000 gulden beschikbaar voor trainingen die het veiligheidsbewustzijn bij de werknemers van de werf en de onderaannemers moet vergroten. De families van overleden duikers hadden geen compensatie ontvangen van hun eigen werkgever Curaçao Industrial Diving. Het bedrijf kwam in financiële problemen nadat Damen met een concurrent in zee is gegaan voor de duikwerkzaamheden. Damen voelt zich als hoofdaannemer wel verantwoordelijk voor de veiligheid van alle werknemers op de werf en betreurt het duikongeval.

Wie is aansprakelijk?

Om de nabestaanden van de slachtoffers te ondersteunen is vanuit het OM onderzoek gedaan naar de vraag of het duikbedrijf als werkgever van de verongelukte duikers aansprakelijk gesteld moet worden of dat Damen als hoofdaannemer hiervoor ook verantwoordelijk moet worden gehouden? Dit bleek geen eenvoudige vraag te zijn, omdat Damen Shiprepair Curaçao als scheepsreparatiebedrijf onderaannemers inhuurt voor bedrijfsactiviteiten die niet tot hun core business behoren. In het geval van duikwerkzaamheden, heeft Damen geen duikers in dienst, maar besteedt dit uit aan een gespecialiseerd duikbedrijf.

Voor het gespecialiseerde duikbedrijf had het bedrijfsongeval een enorme impact. Het duikbedrijf is een relatief klein familiebedrijf met een hecht team. De dienstdoende supervisor was bijvoorbeeld de broer van een van de verongelukte duikers. In overleg met het OM en de families heeft Damen ingestemd om de nabestaanden van beide slachtoffers financieel te compenseren. Het duikbedrijf Curaçao Industrial Diving is buiten deze schikking gehouden vanwege het gebrek aan financiële middelen.