De Centrale Bank focust op klimaatverandering 

Een opvallende nieuwe speler heeft zich gemeld in de strijd tegen klimaatverandering: de Centrale Bank. Reden is dat klimaatverandering ook grote gevolgen heeft voor de economie, denk bijvoorbeeld aan tropische stormen en opwarming van de aarde waardoor je langer je airco laat draaien. De Centrale Bank zal voornamelijk aansturen op het stimuleren van groene initiatieven. Daarvoor zou je makkelijker een lening bij je bank moeten kunnen krijgen. Ook andere Centrale Banken in de regio hebben afgesproken dat ze beter hun best gaan doen op dit gebied.