De eerste stroomuitval op Aruba in 2024 duurde bijna 2 uur

Aruba had zondagochtend te maken met de eerste black-out van 2024. De volledige stroomuitval begon om 7 uur ’s ochtends. Na een uur was de oorzaak van de storing ontdekt en na ruim twee uur begon de electriciteit geleidelijk weer terug te komen. Het duurde ruim 3,5 uur voordat iedereen op het eiland weer stroom had.

De laatste keer dat er een stroomprobleem was op ons buureiland was vlak voor het einde van 2023. De laatste volledige black-out was bijna een jaar geleden, toen keerde de stroom al na 45 minuten terug.