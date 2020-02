De Kraamkliniek werkt samen met het Sehos aan een plan om de kliniek op dat terrein te vestigen. Dat meldt Amigoe. De kraamkliniek zit nu in Rio Canario op best een flinke afstand van het ziekenhuis. Nu het CMC open is, moet het Sehos-terrein ontwikkeld worden door het Sint Elisabeth Disctrict waar ook plek is voor een kraamkliniek.