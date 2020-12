De Kustwacht ontkent berichtgeving

De Kustwacht laat vandaag in een persbericht weten dat een lokale ochtendkrant een artikel heeft geplaatst met het bericht dat de Kustwacht plat ligt als gevolg van COVID-19. Dit gegeven klopt volgens de Kustwacht totaal niet. De Kustwacht is operationeel en voert haar taken gewoon uit. De kustwachtpatrouilles zijn actief en het werk op zee gaat door. De Kustwacht benadrukt dat het net als ieder ander bedrijf een aantal personeelsleden heeft die besmet zijn met COVID-19. maar de organisatie stelt dat het daarnaast kan rekenen op de assistentie van Defensie in het Caribisch Gebied die de operaties ondersteunt, ook gedurende de COVID-pandemie. De Kustwacht betreurt de onjuiste en suggestieve berichtgeving.

De Kustwacht doet daarnaast een oproep aan alle burgers die op zee en langs de kustlijnen verdachte situaties waarnemen om het noodnummer 913 te bellen. Met de medewerking van iedereen houden we de zee en de kustlijnen van het eiland ook tijdens de coronacrisis veilig, zo stelt Kustwacht-woordvoerder Shalick Clement.