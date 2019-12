De Top 1031 van 2019 is bekend!

Hier issie dan: De Top 1031 van 2019!! Samengesteld aan de hand van jouw stemmen, klaar om uitgezonden te worden in de laatste dagen van het jaar.

Van Tweede Kerstdag tot en met oudjaar kun je bij Paradise FM weer genieten van De Top 1031. Je hoort de lijst elke dag tussen 6:00 en 21:00 uur. Wil je alvast opzoeken waar jouw favoriete tracks in de lijst zijn terecht gekomen? Dat kan!

Download de lijst, deel hem via social media, print ‘m uit, streep met een dikke stift door welke platen al gedraaid zijn en geniet vooral van De Langste Lijst van Curaçao! We houden alleen de top 10 nog even geheim voor je. Om het spannend te houden! 😉