De tweede verdachte moordaanslag op Peter R. de Vries van Antilliaanse afkomst

De tweede verdachte die gisteravond is opgepakt voor de moordaanslag op Peter R. de Vries, is een man van Antilliaanse afkomst. Het gaat om de 21-jarige Delano G. uit Rotterdam die eerder met de politie in aanraking is geweest. Dat melden bronnen van De Telegraaf. De andere man die is opgepakt is de Pool Kamil E. (35) uit Maurik. Hij werd vorige week ook al opgepakt na een melding van een bedreiging, zo meldde deze krant woensdagmiddag.