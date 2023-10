De week van de kleine ondernemer van start

Kleine bedrijven vormen volgens Adeck, de associatie voor het MKB, de ruggengraat van de Curaçaose economie. Ze spelen een cruciale rol in innovatie, werkgelegenheid en gemeenschapsontwikkeling. Vandaar dat Adeck deze entrepreneurs in het zonnetje zet tijdens De Week van de Kleine Ondernemer. Het evenement gaat vandaag van start en duurt tot en met vrijdag. Adeck organiseert deze dagen verschillende activiteiten voor bedrijfseigenaren. Deze activiteiten richten zich op het bevorderen van samenwerking, het delen van best practices en het aanpakken van de unieke uitdagingen en kansen waarmee de kleine bedrijfsgemeenschap op Curaçao wordt geconfronteerd.