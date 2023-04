Deadline voor afronden cao-onderhandelingen FWNK

De cao-onderhandelingen tussen ambtenarenvakbond Abvo en Fundashon Wega di Number Kòrsou zijn nog steeds gaande. Dat duurt de minister van Financiën te lang. Oorspronkelijk moest er uiterlijk eind december vorig jaar een nieuwe cao zijn. In een brief aan beide partijen dringt Silvania aan op een snelle afronding. Ze hebben tot 31 mei om de besprekingen af te ronden. De deadline is een verzoek, omdat de minister van Financiën niet bevoegd is om direct instructies te geven aan beide organisaties. Hij hoopt dat ze willen meewerken in het belang van het personeel van de loterijstichting.