Deadline voor notariaat

Minister van financiën Silvania heeft de notarissen een deadline gegeven. Uiterlijk 1 oktober moeten zij alle achterstallige akten inleveren bij de Belastingdienst. Bij vier notarissen is de achterstand opgelopen tot ruim een half jaar. Burgers zijn hiervan de dupe. Als gevolg van de achterstand kan de belastingdienst OZB- aanslagen opleggen aan de oude eigenaar van een onroerende zaak omdat de database niet up-to-date is. Notarissen die na het verstrijken van de deadline alsnog te laat zijn riskeren een boete van 100 gulden per week per akte. Dat komt neer op een boete van minimaal tweeduizend vijfhonderd bij een achterstand van zes maanden. Het strengere toezicht op notarissen komt niet uit de lucht vallen. Uit een recent rapport van de Algemene Rekenkamer bleek dat de regering inkomsten misliep door geen boetes op te leggen.