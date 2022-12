Deal Blue NAP en Aqualectra

Om de energiekosten te drukken, komt er een zonnepark bij datacenter Blue NAP. De zonnepanelen komen op het dak van het bedrijf in Mahuma. Daarvoor heeft Blue NAP een overeenkomst getekend met Aqualectra. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 354 kilo Watt piek (kWp). Aqualectra is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het beheer van het zonnepark. Blue NAP is de afnemer van de groene stroom. Naast een lagere elektriciteitsrekening, kan het bedrijf zich beter profileren als duurzame onderneming. Het zonnepark is de eerste fase van het project ‘Rooftop Solar’.