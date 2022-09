15 september is de Internationale Dag van de Democratie. Op deze dag organiseren Kòrsou Transparente en CoWorld een debat over fake news. Onder leiding van Elodie Heloise wordt er stilgestaan over de effecten van fake news op Curaçao. De Internationale Dag van de Democratie is door de Verenigde Naties in het leven geroepen om mensen te laten beseffen hoe belangrijk het is om in vrijheid te kunnen stemmen. Aanmelden voor de gratis debatavond kan via de Facebookpagina van Kòrsou Transparente. Het evenement is van 19.00 tot 21.30 uur. Locatie: de Triangle (Hoogstraat 18-22, Otrobanda).