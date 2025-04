Defensie heeft een nieuwe 25-meter schietbaan

Op 15 april vindt de ceremoniële opening plaats van de nieuwe Schietinrichting defensie Daou. Het gaat om een nieuwe 25-meter schietbaan die tot stand is gekomen door de gezamenlijke inspanningen van de regering van Curaçao, Defensie en Shooting Range Daou. De baan is opgericht om de belasting op de omgeving van de bestaande schietbaan op Wacao te verminderen en tegelijkertijd de gereedheid van Caribische- en Nederlandse militairen en kustwachtpersoneel te waarborgen. De schietbaan is vernoemd naar de Curaçaose Olympiër en sportschutter Michel Daou, lid in de Orde van Oranje-Nassau, die vorig jaar is overleden.

Gebouwd volgens de Nederlandse Defensienormen en gekeurd door zowel het land Curaçao als Nederlandse instanties, voldoet de baan aan de hoogste veiligheidsstandaarden. Ze is geschikt voor klein kaliber wapens zoals de Glock. Dinsdagochtend 15 april vindt de ceremoniële opening plaats.