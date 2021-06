Defensie heeft orkaanvoorbereiding afgerond

Defensie in het Caribisch gebied heeft de voorbereiding op het orkaansseizoen op de bovenwindse eilanden afgerond. De focus lag op de logistieke verplaatsing vanuit Aruba, Curaçao en Nederland richting het rampgebied tijdens een eventuele orkaan op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Dit werd zowel over lucht als over zee gedaan, waarbij transportschip Zr.Ms. Pelikaan een cruciale rol speelde.

Op de eilanden zijn er onder andere verkenningen gedaan zodat militairen gemakkelijker de weg weten als zij daar moeten opereren. Daarnaast zijn er verschillende infrastructurele voorzieningen bekeken zoals energiecentrales, bruggen en de staat van een aantal daken.