Defensiedorp geopend voor publiek tijdens Velas Latinoamérica

Defensie is ook ruim vertegenwoordigd op Velas Latinoamérica. Vandaag en morgen zijn er spectaculaire demonstraties door Defensie en de Kustwacht in de Sint Annabaai. Daarnaast liggen er diverse schepen afgemeerd en is er een groot Defensiedorp gebouwd waarin diverse activiteiten en demonstraties plaatsvinden. De maritieme demonstraties vinden plaats van twaalf tot drie uur in de Sint Annabaai. De demonstraties op land vinden doorlopend plaats in het Defensiedorp op de Mathey en Motetwerf. Vanavond is er omstreeks negen uur een concert van de Marinierskapel op het Brionplein. Ook zijn er optredens van de Steelband van het Korps Mariniers op het podium op de Matheywerf. Twintig kinderen maken bovendien kans op een VIP-tour op onderzeeboot De Dolfijn. Om kans te kunnen maken dienen zij een foto in te sturen van hun stempelkaart die zij bij het Defensiedorp krijgen tijdens deelname aan de activiteiten. Op de kaart moet de naam, leeftijd en telefoonnummer staan. Een foto van de kaart moet vervolgens worden geüpload op de social media-pagina’s van Defensie in het Caribisch gebied.