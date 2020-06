Defensieondersteuning tijdens avondklok

Curaçao heeft afgelopen nacht om ondersteuning van de Nederlandse Defensie gevraagd. Het KPC heeft ondersteuning gegeven voor het behouden van de rust tijdens de avondklok en Curoil heeft een aantal van de olietrucks te stallen op militair terrein gestald. Dit was om de trucks te beschermen en een chaotische situatie te voorkomen. Omdat Defensie al sinds het begin van de Coronacrisis Curaçao ondersteunt was het niet nodig om een nieuwe petitie voor ondersteuning in te dienen.