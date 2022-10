Defensieschip Holland lost Groningen af

Het defensieschip Holland is afgelopen weekend aangekomen in de Curaçaose haven. Het stationsschip heeft de taken van haar voorgangster Zijner Majesteit Groningen overgenomen. De marine heeft dit jaar al een record aantal drugstransporten onderschept in het Caribisch gebied. Voor dit jaar staat de teller nu al op ruim 23.000 kilo. het marineschip blijft de komende 7 maanden in het Caribisch gebied.

