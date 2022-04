Defensievliegtuig op Curaçao

De Reaper, het onbemande verkenningsvliegtuig van Defensie, is deze week aangekomen op Hato. Binnenkort start Defensie met de opbouw van het systeem en het testen van het nieuwe vliegtuig. Met het vliegtuig kan de luchtmacht data en informatie verzamelen. Het systeem wordt op Curaçao getest vanwege de gunstige weersomstandigheden en beschikbaarheid van het luchtruim. Ook kan de Reaper al voor Defensietaken worden ingezet, zoals voor opsporing en toezicht én bij counterdrugsoperaties in samenwerking met de VS. Naar verwachting is de Reaper in 2023 volledig operationeel.