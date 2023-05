Delano G. pas dag van moord op Peter R. de Vries ingeschakeld

Delano G., de man die wordt verdacht van de moord op Peter R. de Vries, is pas een paar uur voor de liquidatie ingeschakeld. Dat blijkt uit nieuwe ontcijferde telefoonberichten, meldt EenVandaag. Het Openbaar Ministerie in Nederland kan die berichten nog niet bevestigen. De man van Antilliaanse afkomst zou op 6 juli 2021 zijn benaderd nadat een andere verdachte, Konrad W., de moordklus in de ochtend had geweigerd. Uit de nieuwe ontsleutelde berichten blijkt dat W. en chauffeur Kamil E. op 5 juli voorbereidingen troffen en wapens regelden. De volgende ochtend trok Konrad W. zich plotseling terug. Hij zei te hebben nagedacht en dat hij een liquidatie “zonder demper echt een linke boel” vond. Ook leek hij verrast dat het doelwit “midden in het centrum” van Amsterdam moest worden vermoord.