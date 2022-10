Deloitte start pilotproject voor herstel mangrovebos

Het mangrovebos bij Boca Sami wordt hersteld. Vandaag zijn de eerste bomen geplant. Het initiatief is van consultancybureau Deloitte in samenwerking met Ryan de Jongh. Het bedrijf wil op deze manier helpen bij het herstellen van de biodiversiteit op Curaçao. Mangrovebomen beschermen de kust en helpen bovendien bij het verhogen van de visstand. Na Boca Sami wordt ook het mangrovebos bij Rif St. Marie en Klein Curaçao hersteld. Het project biedt ook werkgelegenheid aan jongeren in de buurten. Verder wordt er gedacht aan het opzetten van een educatief programma op scholen en een onderzoeksproject naar de opslag van CO2 in mangrovebomen. Het project wordt gesteund door Carmabi, DCNA en het ministerie van VVRP. Deloitte Dutch Caribbean zal zich de komende jaren verder inzetten voor duurzaamheid.