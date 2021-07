Delta-variant eind juni al aangetroffen

De Delta-variant werd al eind juni op Curaçao aangetroffen. Zo meldt het RIVM vandaag op basis van monsters die door het epidemiologisch team op Curaçao waren opgestuurd. Volgens het RIVM werd de variant in week 26 aangetroffen (de periode tussen 22 en 28 juni). In die periode testten in totaal 13 personen positief op aanwezigheid van het virus. De plotselinge stijging van het aantal cases op Curaçao in de periode tussen 15 juli en 21 juli schrijft de RIVM toe aan 4 clusters. Het gaat om een uitgaansgelegenheid, beachclubs, een studentenhuis en de marinebasis.

