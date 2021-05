Demissionair kabinet werkt aan covidpaspoort

Het demissionair kabinet-Rhuggenaath is druk bezig om een internationaal geldig coronapaspoort te introduceren op Curaçao. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. Het paspoort dient in eerste instantie voor toegang tot lokale activiteiten, maar moet later ook bruikbaar zijn voor internationale reizen. Rhuggenaath vertelde gisteren in het Statendebat ook dat toneel- en muziekoptredens binnenkort weer kunnen gaan plaatsvinden. Hiervoor komen pilotprojecten om dit te monitoren.

