Een groep jongeren is vanmiddag naar het politiekantoor aan de Winston Churchillweg gegaan om de vrijlating te eisen van Lon Mutueel. Mutueel was één van de woordvoerders van de acties van week en van de manifestatie van gisteren. Hij werd woensdag gearresteerd in Marchena. De sympathisanten eisen de vrijlating van Mutueel.