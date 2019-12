Demonstranten gaan door: ‘We pikken dit niet!’

De demonstratie in Punda is nog steeds gaande. Sinds vanmorgen verzamelen zich mensen op het Wilhelminaplein die tegen de plannen voor de raffinaderij zijn. Vakbonden van de ISLA zijn het oneens met het plan dat RdK in plaats van PDVSA de transitieperiode invult. Verschillende oppositieleden willen dat alle documenten van de deal met Klesch op tafel komt. Advocaat Sheldry Osepa sprak de demonstranten vanmiddag toe: ‘We pikken het niet dat onze raffinaderij wordt verkocht voor 1 dollar. We accepteren dit niet!’

De mensen eisen toegang tot Forti, maar de deuren worden door politie gesloten gehouden. Er vinden ondertussen wel gesprekken plaats met de Gouverneur.