Den Haag nog niet tevreden over vaccinatiegraad Caribische eilanden

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid is niet tevreden over de vaccinatiegraad op de Caribische eilanden. Het ministerie gaat daarom deze week communicatieadviezen geven aan de betreffende overheden. De aanhoudende besmettingen en de druk op ziekenhuizen die daarmee gepaard gaat geeft voldoende aanleiding. Ook gaat de ondersteuning van het verplegend personeel dat uit de VS is gekomen om te helpen ook door, aldus het ministerie.

Meer over besmettingen vaccinatiebeleid vaccinatiegraad VWS