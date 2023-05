Derde lustrum Serena’s Art Factory

Serena Art Factory viert feest. De kleurrijke Chichi’s bestaan 15 jaar. Dat werd afgelopen weekend gevierd. Ongeveer 100 gasten namen vrijdag deel aan een experimenteel netwerkevenement. Daarnaast werd de Co-Crea Chichi geïntroduceerd. Het 3,5 meter hoge beeld is de grootste Chichi tot nu toe. Het ontwerp is van de Duitse kunstenaar Thea Parthenos. Zondag werd het derde lustrum gevierd met een pop-up markt bij de art factory in Jan Luis.