Dertig jaar cel geëist voor man uit Nederland die zijn echtgenote tijdens vakantie in Suriname zou hebben vermoord

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft vandaag een gevangenisstraf van 30 jaar cel geëist tegen de verdachte Radj H., wegens moord en het wegmaken van het lijk van zijn levenspartner. De Surinaamse politie hield de verdachte, afkomstig uit Nederland, op woensdag 4 september vorig jaar aan. Hij wordt ervan verdacht zijn vrouw, de 52-jarige Shama Mathoera, tijdens hun vakantie te hebben vermoord en haar lichaam daarna te hebben begraven.

Naast de verdachte werd ook een Surinaamse vrouw aangehouden, maar zij is inmiddels in vrijheid gesteld. Volgens media in Suriname zou het gaan om zijn vermeende buitenechtelijke partner. Uit informatie blijkt dat het slachtoffer en haar echtgenoot op vakantie waren in Suriname. Het stel uit Rotterdam zou een week na de daad terugkeren naar Nederland, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. De man verzon een smoes voor de familie van zijn vrouw in Nederland, die zich zorgen begon te maken. Uiteindelijk stapten familieleden naar de Surinaamse politie, die een onderzoek startte.