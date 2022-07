Deze zaterdag bursalen-afscheid op Hato

De grote uittocht van aanstaande studenten komt er weer aan. 166 bursalen vertrekken via de Stichting Studiefinanciering Curaçao naar Nederland, waarvan zo’n 150 deze zaterdag. Dat betekent tranen en knuffels op Hato, maar ietsje minder dan andere jaren. Het aantal SSC-studenten is iets lager. In Nederland worden de SSC-studenten opgevangen op Schiphol en met bussen naar hun studentenstad gehad. De top 3 bestaat uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Elk jaar kiezen ook studenten om niet via SSC maar op eigen initiatief in het buitenland te gaan studeren, zoals in Nederland of in de VS.

Foto: Caribisch Netwerk