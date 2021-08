Dia di Lucha pa Libertat 2021

Vandaag wordt op Curaçao de Dia di Lucha pa Libertat herdacht. Op 17 augustus in het jaar 1795 begon de slavenopstand van Landhuis Knip, een mijlpaal in de Curaçaose geschiedenis. De herdenking wordt elk jaar door de vereniging APKI bij het Tula-monument georganiseerd. Door coronamaatregelen kan slechts een beperkt aantal mensen bij de ceremonie bij het monument worden toegelaten. De herdenking begint om 19:00 en is via verschillende lokale media te volgen.