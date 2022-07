Diadema zee-egels sterven massaal in Caribisch gebied

DCNA trekt aan de bel over het afsterven van zee-egels. Sinds februari van dit jaar komen er bij het overkoepelend orgaan van natuurparken berichten binnen dat zee-egels op een aantal eilanden in het Caribisch gebied afsterven. Waaronder op Sint Eustatius, Sint Maarten, Saba en Curaçao. De natuurorganisaties zijn bezorgd dat de geschiedenis zich herhaalt. In de jaren tachtig gingen zee-egels massaal dood. De populaties van de Diadema zee-egels in het Caribisch gebied werden toen bijna volledig weggevaagd. Zee-egels spelen een cruciale rol bij het in stand houden van gezonde koraalriffen. Door te grazen op algen houden ze de balans binnen het rif in stand. Een overvloed aan algen kan het koraal beschadigen.

DCNA vraagt burgers en toeristen om te helpen. Dat kan door de gezondheid van zee-egels in het Caribisch gebied te traceren. Via een website kunnen mensen dan hun observaties invoeren. Deze rapporten helpen parkbeheerders en onderzoekers om de oorzaken te bepalen en te werken aan herstel.