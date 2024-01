‘Dick Advocaat bondscoach van Curaçao’

Op de website van ESPN.nl staat sinds vanochtend het bericht dat Dick Advocaat aan de slag gaat als bondscoach van het nationale elftal van Curaçao. Hij volgt zou daarmee interim-trainer Dean Gorré opvolgen.

In reactie op de berichten vanuit Nederland over Advocaat stelt de bond vanochtend dat de onderhandelingen met Advocaat nog bezig zijn. “Ze zijn nog niet afgerond.”

De Curaçaose voetbalbond FFK maakte zondagavond wel officieel bekend dat Kalid Sinouh technisch directeur wordt.

Advocaat is inmiddels 76 jaar oud. De hoop is dat onder zijn leiding Curaçao zich kwalificeert voor het WK in 2026. Daarvoor is een nieuwe aanpak van het team nodig. Van de laatste vier wedstrijden, werden er drie verloren.