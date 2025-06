Dick Advocaat moet het bij Curaçao zonder assistent Cor Pot stellen

De Curaçaose bondscoach Dick Advocaat moet het op de Gold Cup die in Amerika wordt gehouden voorlopig zonder zijn trouwe rechterhand Cor Pot stellen. De 74-jarige assistent is met een blessure teruggekeerd naar Nederland om te revalideren, dat meldt RTV Rijnmond. Pot ontbrak tijdens de eerste groepswedstrijd van Curaçao tegen El Salvador, dat eindigde in 0-0. De blessure speelde op in aanloop naar het toernooi, en in overleg met clubarts Casper van Eijck besloot Pot naar zijn huis in Nederland te vliegen voor herstel.

Volgens Rijnmond begon het in Nederland. Toen Pot uit de auto stapte, bleef hij achter een steen haken en kwam hij pijnlijk ten val. Desondanks ging de 74-jarige Rotterdammer in eerste instantie nog wel met Curaçao op pad. Maar na onderzoek bleek hij naast bloeduitstortingen ook een gescheurde hamstring en een gekneusd zitbeen te hebben. “Het is vervelend voor Dick, die mist me wel”, vertelt hij. “En andersom natuurlijk ook. Ik ben toch het cement tussen Dick en de groep. Een beetje de katalysator tussen alles. Dat is nu weggevallen en dan gaan dingen verschuiven. Dan gaan mensen zich met zaken bemoeien terwijl ze dat niet moeten doen. Daarom hoopt Dick dat ik snel terugkom, maar ik kan die garantie niet geven. Gezondheid gaat toch voor.” Tegen El Salvador werd Advocaat geassisteerd door Dean Gorré.