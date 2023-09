Dick Advocaat toch in gesprek met Curaçaose voetbalbond

Dick Advocaat is in gesprek met voetbalbond FFK over een nieuwe job als hoofdtrainer. De 75-jarige voormalig Oranje-bondscoach bevestigde dat gisteren bij Veronica Offside. Volgens Advocaat is er echter nog lang geen akkoord. Zo zei hij dat het neerzetten van een organisatie het grootste probleem is van de voetbalbond. Dat komt grotendeels door ontoereikende budgetten. Tot eind vorig seizoen was hij trainer van ADO Den Haag. Advocaat heeft al vaker gezegd dat hij aan zijn laatste trainersklus bezig is. Dat pensioen kan dus nog even op zich laten wachten. Hij was eerder bondscoach van Nederland, maar ook van onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië en recentelijk Irak. Ook was hij coach van onder meer PSV, AZ, Feyenoord én FC Utrecht.