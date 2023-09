Dick Advocaat volgt mogelijk Bicentini op

Dick Advocaat is volgens voetbalnieuwssite ESPN in gesprek met voetbalbond FFK om aan de slag te gaan als de nieuwe bondscoach van Curaçao. De inmiddels 75-jarige trainer zit thuis na zijn vertrek bij ADO Den Haag. Hij gaf eerder al te kennen open te staan voor een avontuur als bondscoach. Hoewel de gesprekken positief verlopen, is er nog geen sprake van een akkoord. Advocaat kan Remko Bicentini opvolgen. De voormalig bondscoach werd ontslagen nadat hij eerder de Gold Cup misliep, na een blamage tegen Saint-Kitts en Nevis. Voor Advocaat zal het de taak worden om Curaçao richting het WK van 2026 te gaan leiden. Advocaat was in het verleden eerder al werkzaam als bondscoach van Nederland (3x), Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië.