De politie heeft dinsdag een man aangehouden die vermoedelijk verantwoordelijk is voor meerdere diefstallen in 2022. De 32-jarige man wordt ook in verband gebracht met de diefstal van reddingsmaterieel uit de brandweerkazerne op Barber. De verdachte werd in Veeris gearresteerd. De man zit voorlopig vast in afwachting van meer onderzoek.

