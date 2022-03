Dienstauto’s voor stakende agenten geleverd

De staking van het Atrakoteam en de LBD’ers is voorbij. Vanmorgen is de eerste bus voor het transport van gevangenen geleverd. Later vandaag zullen de auto’s voor het Atrakoteam beschikbaar zijn. De agenten hebben sinds dinsdag het werk neergelegd. Door het tekort aan dienstauto’s kunnen ze hun werk niet naar behoren uitvoeren. Waarnemend minister van Justitie Charles Cooper heeft toch nog geld kunnen vinden om tot het einde van het jaar een stuk of zeven auto’s te kunnen huren. Op termijn moet het hele wagenpark van de politie worden vernieuwd.

