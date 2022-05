Dierenarts hoort hogere eis in hoger beroep

Het Openbaar Ministerie wil dat dierenarts Pieter de Geus een hogere celstraf krijgt. Het OM eist een celstraf van 36 maanden waarvan 12 voorwaardelijk. Gisteren diende de hoger beroepzaak. In eerste aanleg kreeg de dierenarts 19 maanden celstraf, waartegen hij in beroep ging. De Geus wil de bak niet in. Hij is bang dat hij hierdoor zijn dierenpraktijk zal verliezen.

De dierenarts zou op 21 mei 2020 ruzie hebben gekregen met zijn buurman. Deze burenruzie eindigde in een schietpartij, waarbij De Geus zijn buurman in zijn nek raakte. Volgens het OM werd de dierenarts veroordeeld voor een kleiner vergrijp, namelijk mishandeling van zijn buurman. De Geus zou eigenlijk gestraft moeten worden voor poging tot moord. 26 mei doen de rechters van het Hof uitspraak.