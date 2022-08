Dierenwelzijnswet na ruim een jaar van kracht

Eigenaren van honden mogen het dier niet meer aan de ketting leggen of de hele dag in een hok opsluiten. Dat staat in de dierenwelzijnswet die vandaag is gepubliceerd. Dat betekent dat de wet eindelijk van kracht is. Dat is bijna anderhalf jaar nadat de dierenwet door het parlement is aangenomen. Verschillende dierenwelzijnsorganisaties hebben blij gereageerd. Ook Statenlid Giselle Mc William reageerde vanmorgen uitgelaten. De wet is door politieke partij MAN ingediend. Binnenkort start de voorlichtingscampagne om burgers te informeren over deze wet.