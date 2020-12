Dieudonnee verrast met een echte teenage-day!

Door omstandigheden heeft Dieudonnee weinig tijd om met haar vrienden en vriendinnen leuke dingen te doen. Daarom wenste haar leraar, meneer Claesen, voor haar een echte teenage-day. We verrasten haar met een middagje quadrijden bij de Sint Jorisbaai. Na deze adrenaline ervaring van Eric’s ATV, is de groep hun maag gaan vullen bij de KFC in Santa Rosa. Om de dag af te sluiten hebben we een bioscoopavondje geregeld voor de héle club. Pabien Dieudonnee!