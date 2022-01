Een overvallen vrouw heeft haar auto en dure handtas terug. Drie weken geleden werd ze in Parera overvallen. Haar auto met daarin persoonlijke spullen is toen meegenomen. Gisteren werd de auto teruggevonden in de mondi van Scherpenheuvel. Opvallend is dat haar handtas met een waarde van ruim 3 duizend gulden gewoon in de auto lag.