Vanaf 1 februari worden de dubbele vaccinaties en boosterprikken geregistreerd in het digitale vaccinatiebewijs. Het digitale bewijs kan aangevraagd worden via curacaohealthapp.com. De overheid gaat ook meer communiceren via de website covid19.cw. Op de site komt een chatfunctie waar mensen vragen kunnen stellen.

