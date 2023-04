Digitale vaardigheden docenten opgeschroefd

De digitale vaardigheden van alle leraren op het eiland worden geprofessionaliseerd. Het ministerie van Onderwijs werkt daarvoor met het Nederlandse bedrijf Edutrainers. Doel is goed digitaal onderwijs voor elk kind op Curaçao te leveren. Dat meldt Edutrainers. Om digitalisering in het onderwijs op Curaçao vorm te geven, is er een projectgroep opgericht. De projectgroep bestaat uit een samenwerking van deskundigen vanuit alle schoolbesturen. Het is de bedoeling dat de komende drie jaar stapsgewijs digitalisering volledig wordt geïntegreerd op school.