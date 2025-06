Directeur CBCS: Arbeidsmarkt is belangrijk aandachtspunt voor beide landen in monetaire unie

Volgens de directeur van de Centrale bank van Curaçao en Sint Maarten, Richard Doornbosch, is een belangrijk aandachtspunt voor beide landen in de monetaire unie de arbeidsmarkt. Curaçao en Sint Maarten zouden gebaat zijn bij meer investeringen in menselijk kapitaal, niet alleen via formeel onderwijs, maar ook door middel van bijscholingstrajecten voor volwassenen en leren op de werkvloer. Dat zei Doornbosch gisteren tijdens een persconferentie. ‘Door het menselijk kapitaal te versterken, kan de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt worden verkleind, waardoor meer mensen kunnen profiteren van economische groei door verhoogde kansen op werk’, aldus de bankdirecteur

Met een volledig herstel van de COVID-19-pandemie achter de rug, bevinden Curaçao en Sint Maarten zich op middellange termijn nog steeds op een positief groeipad. Volgens CBCS-president Richard Doornbosch in het Economisch Bulletin van juni 2025 wordt de groei gedragen door omvangrijke investeringen, met name in de sectoren rond het toerisme. ‘Om de groei op duurzame wijze voort te zetten, zijn aanvullende beleidsmaatregelen nodig, met name op het gebied van de arbeidsmarkt, de overheidsfinanciën en de economische weerbaarheid.’ Doornbosch laat weten dat beide landen ‘de structurele hervormingen moeten versnellen om hun veerkracht te vergroten tegen aanhoudende mondiale onzekerheden en de toenemende risico’s als gevolg van klimaatverandering.