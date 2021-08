Directeur KLM Nederland benoemd tot ambassadeur Bonaire

Harm Kreulen, directeur van KLM Nederland, is vrijdag 20 augustus benoemd tot Bonaire-ambassadeur. Zo schrijft de website Luchtvaartnieuws. Kreulen stopt op 1 oktober bij KLM en werd door Miles Mercera, CEO van Tourism Corporation Bonaire (TCB), bedankt voor zijn loyaliteit en steun aan het eiland. TCB erkent partners en bezoekers als Bonaire-ambassadeurs wanneer ze het eiland al een aantal jaren bezoeken of wanneer ze hebben bijgedragen aan de duurzame ontwikkeling van het toerisme van het eiland.

Kreulen is ruim tien jaar directeur van KLM Nederland geweest en wordt per 1 oktober opgevolgd door Bas Gerressen. Kreulen blijft bij KLM betrokken als commissaris van Airtrade, het bedrijf dat tijdens de coronacrisis door KLM werd overgenomen. Ook is Kreulen in gesprek met de Breda University of Applied Sciences (NHTV) voor een rol in kennisoverdracht.