Directeur Volksgezondheid: Situatie rond Covid-19 is onder controle

Directeur van de Volksgezondheid, Dr. Melissa Arias, heeft gisteren tijdens een persconferentie van de overheid informatie verstrekt over het griepseizoen op Curaçao. Er zijn veel mensen ziek, ze hebben ademhalingsproblemen en koorts en moeten hoesten en niezen. Maar er is geen reden tot zorg, aldus dr. Arias. Wat betreft het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen met Covid-19, staat de teller momenteel zeven. Daarmee is de situatie volgens de directeur Volksgezondheid onder controle.

Dr. Arias zei verder tijdens de persconferentie: “We gaan het carnavalsseizoen in waarin iedereen samenkomt om van onze cultuur te genieten. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn, hygiëneregels te volgen, handen te wassen, mond te bedekken, afstand te houden. Naast het behouden van de gezondheid, is het belangrijk om te sporten.” De overheid zal een campagne starten om mensen te overtuigen dat ze gezond moeten blijven en te voorkomen dat mensen ziek worden, aldus Dr. Arias.